Окупанти атакували базу відпочинку на Харківщині: один загиблий, двоє поранених

У результаті російських обстрілів Зміївської громади на Харківщині вночі 3 червня одна людина загинула та ще двоє дістали поранення.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
“Окупанти після півночі завдали масованих ракетних ударів по Зміївській громаді − щонайменше п’ять. У результаті сталися влучання на територію відпочинкового комплексу, загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються”.
Ще двоє цивільних − чоловік і жінка − дістали поранення.
У результаті обстрілів пошкодженні будинки бази відпочинку.