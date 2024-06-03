Окупанти атакували базу відпочинку на Харківщині: один загиблий, двоє поранених

У результаті російських обстрілів Зміївської громади на Харківщині вночі 3 червня одна людина загинула та ще двоє дістали поранення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

“Окупанти після півночі завдали масованих ракетних ударів по Зміївській громаді − щонайменше п’ять. У результаті сталися влучання на територію відпочинкового комплексу, загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються”.

Ще двоє цивільних − чоловік і жінка − дістали поранення.

У результаті обстрілів пошкодженні будинки бази відпочинку.