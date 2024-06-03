Суспільство

Окупанти атакували базу відпочинку на Харківщині: один загиблий, двоє поранених

3 Червня 2024 08:48
обстріл, Харківщина
Ілюстративне фото / Getty Images

У результаті російських обстрілів Зміївської громади на Харківщині вночі 3 червня одна людина загинула та ще двоє дістали поранення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

“Окупанти після півночі завдали масованих ракетних ударів по Зміївській громаді − щонайменше п’ять. У результаті сталися влучання на територію відпочинкового комплексу, загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються”.

Ще двоє цивільних − чоловік і жінка − дістали поранення.

У результаті обстрілів пошкодженні будинки бази відпочинку.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
3 Червня 2024 08:48

Окупанти атакували базу відпочинку на Харківщині: один загиблий, двоє поранених
3 Червня 2024 07:10

Зеленський прибув на Філіппіни
2 Червня 2024 20:55

У понеділок відключення світла можливі протягом усієї доби
2 Червня 2024 20:33

Зеленський: за тиждень російські війська завдали майже тисячу ударів по Україні
2 Червня 2024 19:59

The Economist: У Криму Україна перемагає Росію
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГІН

Ми тут нормально
усі думки