Окупанти активно намагаються просунутися на Покровському напрямку: ЗСУ відбили 25 штурмів за добу

Розпочалась 1099 доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 98 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

З 25 по 26 лютого противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 92 авіаударів та скинув 128 КАБів. Крім цього, здійснив 5672 обстріли, зокрема 108 – з реактивних систем залпового вогню, також залучив для ураження 3439 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів:

Галаганівка Чернігівської області;

Глухів Сумської області;

Золочів, Уди, Ємці, Моначинівка Харківської області;

Краматорськ, Костянтинівка, Слов’янськ, Торецьк, Лисівка, Покровськ, Новопавлівка, Новопіль Донецької області;

Гуляйполе, Степове Запорізької області;

Новотягинка Херсонської області.

Харківський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

Шість штурмових дій противника в районах Вовчанська та Дворічної відбили українці на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Надії, Новолюбівки, Зеленої Долини, Торського та Ямполівки.

На Сіверському напрямку ворог проводив сім наступальних дій в районах Білогорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.

Краматорський, Торецький, Покровський напрямки

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак в районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 25 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Промінь, Тарасівка, Котлине, Піщане, Надіївка, Преображенка та Андріївка.

Новопавлівський, Придніпровський, Курський та інші напрямки

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 11 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новоочеретувате та Бурлацьке.

П’ять спроб ворога просунутись вперед в районах Малих Щербаків, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки відбили Сили оборони на Оріхівському напрямку.

Один раз безрезультатно ворог атакував позиції ЗСУ на Придніпровському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За минулу добу російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, скинули 26 КАБ, здійснили 469 артилерійських обстрілів. Українські захисники відбили 16 штурмових дій загарбників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.