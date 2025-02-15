Суспільство

Окупанти активізувалися на кількох напрямках фронту: 176 боїв відбулося з початку доби
15 Лютого 2025 17:57
читать на русском →
Українські військові на позиціях / Фото: Генштаб ЗСУ
Українські військові на позиціях / Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 188 доба російського вторгнення в Україну. Сили оборони України стримують наступ російських окупантів, які 15 лютого активізувалися на Куп’янському, Покровському та ще кількох напрямках фронту. На цей час зафіксовано 176 бойових зіткнень. 

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Чернігівської та Сумської областей: Олександрівка, Грем’ячка, Пономаренки, Біла Береза та Прогрес.

Харківський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

На Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення неподалік Вовчанська та Тихого, наразі точиться один бій.

На Куп’янському напрямку російські окупанти 35 разів атакували позиції Сил оборони в районі населених пунктів Дворічна, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Колісниківка, Лозова та в напрямку Новоосинового, на даний час 23 боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 19 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Терни, Торське та Діброва. Дев’ять боєзіткнень триває до цього часу.

Три ворожих штурми вже відбили українські захисники на Сіверському напрямку, шість боєзіткнень тривають, окупанти намагаються просуватись в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

Краматорський, Торецький, Покровський напрямки

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають десять штурмів російських загарбників, ворог намагається прорватися до Предтечиного, Ступочок, Білої Гори та в районі Часового Яру. Сімнадцять боєзіткнень вже завершені.

На Торецькому напрямку українські захисники відбили вісім штурмових дій ворога в районах Торецька, Диліївки та Кримського, сім боїв точаться до цього часу. 

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 47 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Піщане, Котлине, Удачне, Надіївка, Андріївка та Удачне. Сили оборони стримують натиск та відбили 24 атаки противника, 23 боєзіткнення тривають дотепер.

Новопавлівський, Гуляйпільський, Курський та інші напрямки

На Новопавлівському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону українських захисників в районах населених пунктів Зеленівка та Велика Новосілка. Шість боєзіткнень тривають.

Авіаударів КАБами зазнали Гуляйполе, Залізничне, Верхня Терса та Копані на Гуляйпільському напрямку.

На Курському напрямку з початку доби відбулось 11 боєзіткнень, чотири з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, також здійснив 182 обстріли позицій ЗСУ та населених пунктів.

На решті напрямках – без особливих змін.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
15 Лютого 2025 18:52

Зеленський прокоментував, чому не дав підписати угоду з США про рідкісноземельні метали
15 Лютого 2025 17:57

Окупанти активізувалися на кількох напрямках фронту: 176 боїв відбулося з початку доби
15 Лютого 2025 17:26

На деокупованій Харківщині сапери розміновують школу, в якій росіяни влаштували штаб (фото, відео)
15 Лютого 2025 17:06

Замість легких грошей – використання втемну і смерть: військовий прокоментував вибух у Миколаєві
15 Лютого 2025 15:44

Рятувальники розпочали розкриття конструкцій укриття на ЧАЕС: у чому складність
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
Юрій ЛУЦЕНКО

Вибори по-білоруськи?
Юрій САПРОНОВ

Сильний домовляється і вже домовився із сильним. Без нас
Лана ЗЕРКАЛЬ

Щоб “перевернути стіл”, ми маємо знайти своє місце в шоу Трампа
Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
Костянтин НЕМІЧЕВ

Привілеї для молоді в армії
усі думки