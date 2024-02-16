Окупанти 6 годин поспіль обстрілювали Сумщину

Удень 16 лютого російсько-окупаційні війська вкотре обстрілювали населені пункти Сумської області. У селищі Велика Писарівка загинула людина.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці розповіли, що окупанти впродовж 6 годин із території рф артилерією обстрілювали цивільну інфраструктуру Великописарівської територіальної громади Охтирського району.

Унаслідок атаки в селищі Велика Писарівка загинув мирний житель. Пошкоджень зазнали щонайменше 7 приватних будинків і два транспортні засоби.

Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).