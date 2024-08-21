Суспільство

Офіс Google в Україні оголосив про призначення нової директорки
21 Серпня 2024 18:02
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Директорка Google в Україні Тетяна Лукинюк / Фото з Facebook Лукинюк

Компанія Google оголосила про призначення Тетяни Лукинюк на посаду нової директорки Google Україна. До того вона працювала в “Київстарі”, Coca-Cola, Mars і Red Bull на керівних посадах.

“Я доєдналась до команди Google як Country Director в Україні. Вже кілька днів як я Googlerка чи Googleкиня – це ще не зрозуміло, буду зʼясовувати”, – написала Лукинюк у Facebook.

Основне, на чому планує зосередитися нова очільниця:

  • забезпечити, щоб співробітники, клієнти, користувачі та партнери Google продовжували отримувати всю необхідну підтримку в час війни;
  • зробити свій внесок в ініціативи Google, щоб допомогти Україні відновитися;
  • покращити гендерний баланс серед СЕО України.

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