Офіс Google в Україні оголосив про призначення нової директорки

Компанія Google оголосила про призначення Тетяни Лукинюк на посаду нової директорки Google Україна. До того вона працювала в “Київстарі”, Coca-Cola, Mars і Red Bull на керівних посадах.

“Я доєдналась до команди Google як Country Director в Україні. Вже кілька днів як я Googlerка чи Googleкиня – це ще не зрозуміло, буду зʼясовувати”, – написала Лукинюк у Facebook.

Основне, на чому планує зосередитися нова очільниця: