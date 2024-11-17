Суспільство

Одеса досі без світла
17 Листопада 2024 20:23
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відключення, електропостачання, одеса
Одеса переживає наслідки найпотужнішого масованого ракетного удару російських нацистів по енергосистемі міста / Фото “Думська”

Зранку Росія здійснила масовану повітряну атаку на Україну.

В Одесі вибухи пролунали близько 6:53 та 7:04. Після останніх у частині міста зникло світло, разом з ним вода та опалення. Трамваї та тролейбуси зупинились.

Як пише місцеве видання “Думська”, зараз “місто занурилося в темряву, хоча окремі вулиці все-таки освітлені, миготить вогниками селище Котовського, але більша частина міста знеструмлена”.

Це ускладнює рух автомобілів і пішоходів.

Біля бюветів вишикувалися величезні черги.

Проте Одеса продовжує жити своїм життям, сподіватися на краще. Деякі вулиці освітлені так, ніби немає ніякого блекауту.

Енергетики обіцяють, що найближчими годинами буде якесь покращення. Можливо, почнуть давати пораду, можливо, за графіками.

Одеські школярі завтра і у вівторок вихідні. Найменших можна привести в черговий клас початкової школи або чергову групу в дитсадку.


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