Політика

Очільника Міноборони США виписали з лікарні

14 Лютого 2024 07:53
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сша, міноборони
Ллойд Остін / Getty Images

У вівторок о 15.30 за місцевим часом міністра оборони США Ллойда Остіна виписали з лікарні.

Про це повідомлєя Пентагон, передає УП.

Остін приступив до повноцінного виконання своїх обов’язків. 

За порадою лікарів, він відновлюватиметься і працюватиме дистанційно з дому протягом певного періоду.

Міністр оборони має повний доступ до несекретних і секретних систем зв’язку, необхідних для роботи.

Лікарі очільника Пентагону також повідомили, що у Остіна були проблеми з сечовим міхуром, і 12 лютого їх виправили ​​за допомогою нехірургічних процедур.

Вони також наголосили, що проблема з сечовим міхуром не була пов’язана з раком і не вплине на його хороший прогноз боротьби з онкологією.

Окрім цього, на сайті Пентагону вже опублікований анонс вступного слова Остіна до 19-ї зустрічі в форматі Рамштайн, яку він має провести 14 лютого.


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