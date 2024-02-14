Очільника Міноборони США виписали з лікарні

У вівторок о 15.30 за місцевим часом міністра оборони США Ллойда Остіна виписали з лікарні.
Про це повідомлєя Пентагон, передає УП.
Остін приступив до повноцінного виконання своїх обов’язків.
За порадою лікарів, він відновлюватиметься і працюватиме дистанційно з дому протягом певного періоду.
Міністр оборони має повний доступ до несекретних і секретних систем зв’язку, необхідних для роботи.
Лікарі очільника Пентагону також повідомили, що у Остіна були проблеми з сечовим міхуром, і 12 лютого їх виправили за допомогою нехірургічних процедур.
Вони також наголосили, що проблема з сечовим міхуром не була пов’язана з раком і не вплине на його хороший прогноз боротьби з онкологією.
Окрім цього, на сайті Пентагону вже опублікований анонс вступного слова Остіна до 19-ї зустрічі в форматі Рамштайн, яку він має провести 14 лютого.