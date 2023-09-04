Суспільство

Очільниця МЗС Румунії про падіння “Шахеда”: загрозливих інцидентів не було

4 Вересня 2023 20:09
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дрони, румунія

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заявила, що російські атаки по інфраструктурі на півдні України несуть ризики для її країни, але вона заперечує, що досі були якість загрозливі інциденти.

Про це повідомляє Digi24.

Так Одобеску прокоментувала ситуацію, яка сталася в ніч на 4 вересня, коли уламки дронів Shahed, які запускала РФ, за словами української строни, впали на румунській території.

Звичайно, існує ризик, тому що те, що там сталося, відбувається дуже близько до наших кордонів. Звичайно, існує ризик нещасних випадків або інцидентів, але поки що цього не сталося”.

Вона підкреслила, що своїми атаками Росія не дозволяє Україні експортувати своє зерно.


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