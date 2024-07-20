Кримінал

Обстріл дитячого майданчика у Миколаєві: кількість загиблих зросла до чотирьох
20 Липня 2024 11:12
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миколаїв, обстріли
Ракета влучила в дитячий майданчик у дворі багатоповерхівок / Фото ДСНС

Ввечері 19 липня Росія вдарила по житловому кварталу міста Миколаєва: станом на ранок 20 липня 24 людини зазнали поранень, кількість загиблих зросла до чотирьох. Про це повідомили голова Миколаївської ОВА Віталій Кім і мер міста Олександр Сєнкевич.

За даними Кіма, внаслідок удару загинули хлопчик 13 років, дві жінки 53 та 63 років. Сєнкевич повідомив, що також у лікарні помер чоловік.

24 людини отримали поранення, з них четверо дітей.

Також місцева влада проінформувала, що медичну допомогу амбулаторно надано девʼятьом дорослим та двом дітям. Наразі в медичних закладах перебувають двоє дорослих та двоє дітей.

Попередньо, Росія вдарила по місту авіаційною ракетою Х-59. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено девʼять багатоквартирних будинків, заклад дошкільної освіти та приватні автомобілі.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що влучання було в дитячий майданчик поблизу звичайного будинку.


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