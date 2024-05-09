Суспільство

НПЗ у Башкортостані уразив дрон СБУ

9 Травня 2024 14:27
читать на русском →
гур, нпз, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

В четвер 9 травня український дрон атакував НПЗ “Газпром нафтохім Салават” у республіці Башкортостан на території РФ.

Про це повідомляє УП з посиланням на джерело в СБУ.

Безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти.

За словами джерела УП, це був дрон Служби безпеки України, який встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 км.

“Газпром нафтохім Салават” є одним із найбільших у Росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива та інших видів нафтопродуктів.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
9 Травня 2024 14:08

Зеленський звільнив Залужного з військової служби і призначив послом у Великій Британії
9 Травня 2024 14:22

Зеленський звільнив Лупанчука з посади командувача Сил спеціальних операцій
9 Травня 2024 13:36

Внаслідок ворожої атаки 8 травня дві українські ГЕС виведені з експлуатації
9 Травня 2024 13:33

Дрон атакував НПЗ у Башкирії
9 Травня 2024 11:35

Міністра агрополітики Сольського звільнили
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
усі думки