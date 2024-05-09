НПЗ у Башкортостані уразив дрон СБУ

В четвер 9 травня український дрон атакував НПЗ “Газпром нафтохім Салават” у республіці Башкортостан на території РФ.

Про це повідомляє УП з посиланням на джерело в СБУ.

Безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти.

За словами джерела УП, це був дрон Служби безпеки України, який встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 км.

“Газпром нафтохім Салават” є одним із найбільших у Росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива та інших видів нафтопродуктів.