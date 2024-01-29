Суспільство

Новий обмін полоненими може відбутися найближчим часом, – ГУР

29 Січня 2024 16:59
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полон, гур

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що переговори про новий обмін полоненими з країною-агресором Росією тривають. За його словами, обмін може відбутися найближчим часом.

В ефірі Радіо Свобода Юсов повідомив, що новий обмін полоненими може відбутися найближчим часом.

«Робочі групи продовжують спілкуватися і переговорники комунікують. Це дає підстави вважати, що найближчим часом ми все ж будемо мати нові результати», — сказав представник ГУР.

Юсов зазначив, що катастрофа Іл-76 негативно вплинула на обмінний процес. Однак Україна зацікавлена в тому, щоб з’ясовувати обставини події та паралельно продовжувати процес переговорів.

«Україна зацікавлена в тому, щоб з’ясувати оперативні обставини і паралельно продовжувати процес повернення додому наших захисників, захисниць, а також цивільних, які перебувають здебільшого у вкрай важких умовах», — сказав представник ГУР.


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