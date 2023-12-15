Новопризначена влада Польщі прийняла рішення про ліквідацію комісії з розслідування Смоленської трагедії

Новопризначений міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розпорядився ліквідувати підкомісію з повторного розслідування Смоленської катастрофи 2010 року, в якій загинуло тодішнє керівництво країни.

Про це пише RMF FM.

Згідно з розпорядженням міністра оборони Польщі, створена у 2016 році підкомісія ліквідується, а її члени зобов’язані до наступного понеділка, 18 грудня 2023 року, відзвітувати за всю документацію, майно та обладнання, які використовували для роботи.

Речник Міноборони Польщі Януш Сеймей додав, що найближчим часом також буде створена група, яка займеться аналізом діяльності підкомісії.

“Сьогодні, 15 грудня, я хотів би оголосити, що це кінець брехні від імені польської держави. Це кінець витрачання сотень мільйонів злотих на діяльність, яка не має нічого спільного з поясненням причин катастрофи, але має багато спільного з політикою”, – сказав заступник польського міністра оборони Цезарій Томчик.

Як відомо, підкомісію з розслідування Смоленської трагедії створили в лютому 2016 року указом тодішнього міністра оборони Польщі Антонія Мацеревича, представника колишньої партії влади “Право і справедливість”, який згодом став її головою.