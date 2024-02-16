Нова система штучного інтелекту Sora від OpenAI створює відео на основі текстового опису

Компанія OpenAI представила нову систему штучного інтелекту — Sora. Вона може на основі текстового опису створювати відеоролики. Скористатися нею поки може обмежена кількість людей.

Про це 15 лютого повідомила компанія у блозі.

Згідно з повідомленням, Sora може генерувати відео тривалістю до хвилини, з кількома персонажами, які рухаються та яскраво виражають емоції, та з детальним пропрацюванням об’єктів і фону. При цьому система зберігає візуальну якість і дотримується користувацьких підказок.

Компанія додає, що модель розуміє підказки та знає, як поводяться різні об’єкти у реальному світі. Також у неї інтегроване глибоке розуміння мови, що дозволяє більш точно інтерпретувати підказки.

Разом з тим, у OpenAI зазначають, що поточна модель має слабкі місця.

Труднощі можуть виникати з точним моделюванням фізики, а також їй важко простежувати причинно-наслідкові зв’язки. Наприклад, людина може відкусити шматочок печива, але після цього на печиві може не залишитися сліду від укусу.

Поки Sora доступна для тестування обмеженому колу користувачів. Це здебільшого фахівці з протидії поширенню дезінформації та мови ворожнечі й з кібербезпеки, які мають оцінити її ризики.