Суспільство

Німеччина передасть Україні танки Leopard-1

9 Серпня 2023 17:58
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німеччина, танки, україна

Німеччина підтвердила передачу Україні додаткових танків Leopard-1.

Про це повідомляє DW з посиланням на міноборони ФРН.

Раніше видання Handelsblatt повідомило, що німецький військово-промисловий концерн Rheinmetall придбав 50 танків Leopard-1 у бельгійської компанії OIP Land Systems. Їх мають переобладнати та передати Україні. Попередньо, йдеться про 30 одиниць.

Пізніше Міноборони ФРН уточнило, що передбачено 25 танків Leopard-1, п’ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин й два навчальні танки.


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