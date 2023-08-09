Німеччина передасть Україні танки Leopard-1

Німеччина підтвердила передачу Україні додаткових танків Leopard-1.

Про це повідомляє DW з посиланням на міноборони ФРН.

Раніше видання Handelsblatt повідомило, що німецький військово-промисловий концерн Rheinmetall придбав 50 танків Leopard-1 у бельгійської компанії OIP Land Systems. Їх мають переобладнати та передати Україні. Попередньо, йдеться про 30 одиниць.

Пізніше Міноборони ФРН уточнило, що передбачено 25 танків Leopard-1, п’ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин й два навчальні танки.