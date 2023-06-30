Суспільство

Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги

30 Червня 2023 08:48
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німеччина, допомога, україна

Уряд Німеччини передав Україні чергову партію військової допомоги. До її складу входить, зокрема, радіолокаційна станція повітряного спостереження TRML-4D.

Про це повідомляє сайт уряду ФРН.  

До нього увійшли:

  • 1 РЛС повітряного огляду TRML-4D (раніше було передано 1), 
  • 3 мости для мостоукладувального танку BEAVER,
  • 1 мобільний захищених систем розмінування (на додаток до раніше переданих 11),
  • 2 машини для охорони кордону (тепер у України таких 154),
  • 16 вантажівок Zetros (раніше було передано 108).

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