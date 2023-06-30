Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги

Уряд Німеччини передав Україні чергову партію військової допомоги. До її складу входить, зокрема, радіолокаційна станція повітряного спостереження TRML-4D.
Про це повідомляє сайт уряду ФРН.
До нього увійшли:
- 1 РЛС повітряного огляду TRML-4D (раніше було передано 1),
- 3 мости для мостоукладувального танку BEAVER,
- 1 мобільний захищених систем розмінування (на додаток до раніше переданих 11),
- 2 машини для охорони кордону (тепер у України таких 154),
- 16 вантажівок Zetros (раніше було передано 108).