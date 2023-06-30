Суспільство

Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги Уряд Німеччини передав Україні чергову партію військової допомоги. До її складу входить, зокрема, радіолокаційна станція повітряного спостереження TRML-4D. Про це повідомляє сайт уряду ФРН. До нього увійшли: 1 РЛС повітряного огляду TRML-4D (раніше було передано 1),

3 мости для мостоукладувального танку BEAVER,

1 мобільний захищених систем розмінування (на додаток до раніше переданих 11),

2 машини для охорони кордону (тепер у України таких 154),

16 вантажівок Zetros (раніше було передано 108).



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