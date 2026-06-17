        Політика

        Нідерланди виділили Україні €500 млн на дрони та системи ППО

        Віктор Алєксєєв
        17 Червня 2026 17:39
        Володимир Зеленський під час візиту на позиції українських військ на лінії фронту; місце розташування не розголошується, 3 жовтня 2023 року / Фото Офіс президента
        Володимир Зеленський під час візиту на позиції українських військ на лінії фронту; місце розташування не розголошується, 3 жовтня 2023 року / Фото Офіс президента

        Уряд Нідерландів оголосив про виділення 500 млн євро на закупівлю для України безпілотників та обладнання протиповітряної оборони.

        Про це повідомляє Reuters.

        З цієї суми 250 млн євро буде спрямовано на закупівлю дронів у нідерландських оборонних компаній. Ще 250 млн євро Нідерланди витратять через міжнародну ініціативу із постачання Україні озброєнь американського виробництва.

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        Після нового внеску загальний обсяг участі Нідерландів у цій програмі досягне 1 млрд євро.

        У межах ініціативи Україна отримує обладнання та ракети для систем протиповітряної оборони, а також боєприпаси для винищувачів F-16 та інших видів озброєння.

        Крім того, Нідерланди та Україна підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері оборонних інновацій.


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