Нічний удар РФ по Дніпру: серед загиблих є дитина

Унаслідок ракетної атаки по місту Дніпро троє людей загинули, серед них – дитина, кількість постраждалих зросла до 19, серед них – четверо дітей, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

За його словами, знищено житловий двоповерховий будинок і гараж, пошкоджено 13 багатоквартирних і 2 приватних будинки, 30 автомобілів. Також пошкоджено корпуси лікарні.

У Дніпрі троє людей загинули, серед них – дитина. 19 постраждалих, з них четверо – діти. Восьмеро – госпіталізовані / Фото Telegram @dnipropetrovskaODA

Нагадаємо, увечері 25 жовтня російський дрон влучив у житловий будинок у Солом’янському районі Києва. Унаслідок атаки одна людина загинула, п’ятеро людей постраждали. Одного з постраждалих госпіталізували, чотирьом медики надали допомогу на місці. Пізніше Кличко уточнив, що загинула дівчинка 2009 року народження.