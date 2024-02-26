Суспільство

Нічний обстріл України: на Сумщині загинуло подружжя, у Дніпрі 4 постраждалих

26 Лютого 2024 08:48
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дніпро, суми, обстріл
Наслідки обстрілу у Дніпрі / Telegram Сергій Лисак

У ніч проти понеділка, 26 лютого, російська армія атакувала Україну дронами, ракетами та авіаційними бомбами. У Сумській області внаслідок обстрілу загинули 2 людини, у Дніпрі – 4 постраждалих. Також є влучання на Харківщині.

Про це повідомляють Повітряні сили, передає Еспресо.

Близько 19:50 українські військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Пізніше стало відомо про рух ракети в напрямку Кривого рогу, яка змінила свій курс на Кропивницький.

Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович заявив, що область пережила чергову масовану ракетну атаку. Попередньо, люди та інфраструктура не постраждали.

Пізніше Повітряні сили повідомили про безпілотники в Богодухівському районі Харківської області, які рухалися західним та південно-західним курсом.

О 22:13 було оголошено про відбій загрози застосування балістичного озброєння та ударних БПЛА.


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