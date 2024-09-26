Нічний авіаудар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до десяти

До десяти зросла кількість поранених в результаті ворожого авіаудару по Запоріжжю зросла.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Десять поранених, один у важкому стані в лікарні: кількість постраждалих від нічного обстрілу Запоріжжя зросла. Стан 25-річного чоловіка, який отримав множинні травми, важкий але стабільний. Його прооперували”, – зазначив він.

Крім того, дві поранені жінки отримали допомогу медиків і лікуються вдома. Решта поранених відмовились від госпіталізації.

“Четверту ніч ворог обстрілює місто КАБами. В чергове у нас є три локації житлового сектору, де ворог і зруйнував, і пошкодив житлові будинки. На сьогодні вже зафіксовано більше ніж 150 звернень від мешканців про пошкодження житла. Ми бачимо, попередньо, що є постраждалі багатоповерхові будинки, на які, скоріш, за все буде зроблено технічне обстеження і такі будинки будуть визнані такими, які не будуть відновлюватися, а мешканці отримають сертифікати на придбання нових квартир”, – зауважив Федоров.