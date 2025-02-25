Нічна масована атака на Україну: РФ застосувала БпЛА та ракети, Польща підняла авіацію

У ніч з 24 на 25 лютого окупанти запустили по Україні десятки безпілотників. Вранці стало відомо про пуски крилатих ракет з чотирьох літаків Ту-95 із району міста Енгельс Саратовської області.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Ракети рухалися в напрямку Черкащини, Київщини та Житомира. Станом на зараз, за даними моніторингових каналів, по КР триває дорозвідка, про повторні пуски інформація не надходила.

На тлі російської ракетної атаки на Україну у Польщі підняли військову авіацію.

“Через активність дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, у повітряному просторі Польщі почала діяти військова авіація”, – йдеться в заяві Оперативного командування Збройних сил Польщі.

За даними Повітряних сил, нині у повітряному просторі України перебувають БпЛА на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та на Житомирщині.