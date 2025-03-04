Кримінал

Нічна атака на Одесу: постраждали люди та енергетична інфраструктура
4 Березня 2025 07:08
читать на русском →

Вночі 3 березня російські війська завдали удару по Одесі, внаслідок чого четверо людей отримали поранення.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Ворожа атака пошкодила об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в частині міста. Наразі комунальні служби працюють над запуском генераторів для підтримки критичної інфраструктури, зокрема котелень.

Також зазнали руйнувань два приватні будинки та бізнес-центр. Троє постраждалих отримали осколкові поранення та переломи, ще одна людина – контузію.

Наслідки атаки на Одесу / Фото: ДСНС

Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Березня 2025 06:51

Трамп заморозив військову допомогу Україні, – Bloomberg 
4 Березня 2025 09:10

Росія атакувала Україну майже сотнею дронів
4 Березня 2025 08:27

Європейські країни узгоджують кроки щодо конфіскації 200 млрд євро російських активів, – FT
4 Березня 2025 07:58

У Сизрані дрони атакували нафтопереробний завод (відео)
4 Березня 2025 07:08

Нічна атака на Одесу: постраждали люди та енергетична інфраструктура
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
усі думки