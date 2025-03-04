Нічна атака на Одесу: постраждали люди та енергетична інфраструктура

Вночі 3 березня російські війська завдали удару по Одесі, внаслідок чого четверо людей отримали поранення.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Ворожа атака пошкодила об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в частині міста. Наразі комунальні служби працюють над запуском генераторів для підтримки критичної інфраструктури, зокрема котелень.

Також зазнали руйнувань два приватні будинки та бізнес-центр. Троє постраждалих отримали осколкові поранення та переломи, ще одна людина – контузію.