Нічна атака РФ на Миколаїв: троє поранених, пошкоджено 14 будинків

12 червня російські війська атакували Миколаїв ударними безпілотниками. Внаслідок удару постраждала родина з трьох людей, пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Сьогодні вночі під ударом опинився Миколаїв. Внаслідок атаки поранення дістали троє людей — 40-річна жінка, її 39-річний чоловік та 18-річна донька. Постраждалих госпіталізували.

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Станом на ранок чоловік перебуває у важкому стані. Жінка та дівчина перебувають у стані середньої тяжкості. Внаслідок атаки пошкоджено 14 приватних будинків та два автомобілі.

Зранку 12 червня росіяни знову атакували місто “шахедами”. Постраждав чоловік, його госпіталізували. Пошкоджено будівлі транспортного підприємства та автомобілі.

Також напередодні вдень російські війська вдарили по транспортній інфраструктурі Миколаєва. Інформація про постраждалих не надходила.

У Миколаївському районі 11 червня російські військові атакували Куцурубську громаду безпілотником “Молнія”. У селі Яселка поранення дістав 79-річний чоловік. Його госпіталізували, стан постраждалого на ранок оцінюється як важкий. Також унаслідок удару в селі пошкоджено приватний будинок та автомобіль.