Нічна атака на Київ та Кривий Ріг: є загиблий, поранені та руйнування

У ніч на 22 лютого російські війська завдали ударів по Києву та Дніпропетровщині, спричинивши руйнування цивільної інфраструктури та жертви.

Російські війська завдали ударів по Києву та Дніпропетровщині, спричинивши руйнування цивільної інфраструктури та жертви / Фото ДСНС

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Києві внаслідок атаки постраждали кілька районів.

Голосіївський район: пожежа в одноповерховому приватному будинку, яку ліквідували на площі 100 кв. м.

Дарницький район: пошкоджено приватний будинок та автомобілі, займання ліквідовано підручними засобами. На іншій локації вогонь охопив одноповерховий будинок та сусідню будівлю, пожежу загасили на площі 35 кв. м.

Печерський район: пошкоджено скління нежитлової будівлі без подальшого загоряння.

Інформація про постраждалих уточнюється.

На Дніпропетровщині під удар потрапила цивільна інфраструктура Кривого Рогу. Сталася пожежа на площі 60 кв. м, яку оперативно загасили рятувальники. З-під завалів вони витягли жінку та чоловіка, обох госпіталізували. На жаль, чоловік помер у лікарні.

Попередньо, поранення отримали ще троє людей. До ліквідації наслідків залучали 28 рятувальників та 7 одиниць техніки ДСНС.