Політика

Нетаньяху залишив засідання уряду, щоб поговорити з Путіним

10 Грудня 2023 14:31
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ізраїль, путін

За даними канцелярії прем’єр-міністра Ізраїлю, Біньямін Нетаньяху залишив засідання кабінету міністрів, щоб поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним. Як пише Haaretz, їхня розмова тривала близько 50 хвилин.

Востаннє Нетаньяху та Путін розмовляли 16 жовтня.

Ізраїльська журналістка Морія Асраф із посиланням на свої джерела повідомляє, що Нетаньяху висловив Путіну невдоволення зростанням співпраці між Росією та Іраном (у п’ятницю президент Ірану приїжджав з візитом до Москви і вів переговори з Путіним протягом 5 годин).

Нетаньягу також висловив невдоволення системною позицією Росії щодо Ізраїлю та конфлікту в секторі Газа.

“Якби на Росію напали, як на Ізраїль, вона відреагувала б набагато жорсткіше”, – так, за версією журналістки, сказав Нетаньяху Путіну.

Під час бесіди Нетаньяху також подякував Путіну за зусилля зі звільнення ізраїльсько-російського громадянина минулого тижня.


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