НБУ: Україна розраховує отримати 42 млрд доларів фінансової допомоги

Цього року Україна, за словами заступника голови Нацбанку Сергія Ніколайчука, має отримати 42 млрд. фінансової допомоги.

“Цього року ситуація виглядає значно краще, ніж минулого. У 2023 році очікується 42 млрд доларів США фінансової допомоги […] Фінансова підтримка наших партнерів дуже важлива у цей непростий для України час”, – цитує прес-служба Національного банку України Ніколайчука.

Чиновник сказав про це у Вашингтоні в інтерв’ю Bloomberg TV.

2022 року Україна, згідно з січневим звітом НБУ, отримала 32,1 млрд доларів фінансової допомоги. 12 млрд із цієї суми дали США, 8 млрд – Євросоюз.

Фінансова допомога – гроші на підтримку фінансової системи країни та функціонування держави – враховується окремо від військової та гуманітарної допомоги.