Економіка

НБУ: Україна розраховує отримати 42 млрд доларів фінансової допомоги

17 Квітня 2023 19:55
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нбу, кредит

Цього року Україна, за словами заступника голови Нацбанку Сергія Ніколайчука, має отримати 42 млрд. фінансової допомоги.

“Цього року ситуація виглядає значно краще, ніж минулого. У 2023 році очікується 42 млрд доларів США фінансової допомоги […] Фінансова підтримка наших партнерів дуже важлива у цей непростий для України час”, – цитує прес-служба Національного банку України Ніколайчука.

Чиновник сказав про це у Вашингтоні в інтерв’ю Bloomberg TV.

2022 року Україна, згідно з січневим звітом НБУ, отримала 32,1 млрд доларів фінансової допомоги. 12 млрд із цієї суми дали США, 8 млрд – Євросоюз.

Фінансова допомога – гроші на підтримку фінансової системи країни та функціонування держави – враховується окремо від військової та гуманітарної допомоги.


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