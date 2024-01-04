Політика

Навесні Іран може надати Росії балістичні ракети – WSJ

4 Січня 2024 13:53
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росія, іран, ракети

Американські посадовці стурбовані тим, що Росія активно веде переговори про придбання в Ірану балістичних ракет малої дальності, поставка може відбутися вже цієї весни.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на дані від американських посадовців, пише “Європейська правда

“Сполучені Штати стурбовані тим, що російські переговори про придбання балістичних ракет малої дальності в Ірану активно просуваються… 

Ми оцінюємо, що Росія має намір придбати ракетні системи в Ірану”.

Джерела видання допускають, що Іран може поставити необхідні Росії ракети цієї весни. Водночас посадовці США не вважають, що угода про закупівлю вже завершена.

Американські офіційні особи заявили, що бажання Москви придбати іранські ракети стало очевидним в середині грудня, коли російська делегація відвідала іранський полігон для ознайомлення з балістичними ракетами і пов’язаним з ними обладнанням. 

Ракети росіянам представили Повітряно-космічні сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР), в тому числі ракети малої дальності Ababil.

Цей візит, який раніше не розголошувався, відбувся після вересневого візиту міністра оборони Росії Сергія Шойгу до штаб-квартири Повітряно-космічних сил КВІР в Тегерані. За словами американських посадовців, під час цього візиту Шойгу оглянув виставку ракет Ababil та інших ракетних систем. 

Він також зустрівся з генерал-майором Мохаммадом Багері, начальником штабу збройних сил Ірану, і похвалився, що російсько-іранські відносини виходять на новий рівень.

Іранські ракети стануть доповненням до нещодавніх придбань Росії, яка почала отримувати пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет з Північної Кореї, заявили посадовці США.


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