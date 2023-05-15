Навчання українських пілотів може розпочатися зараз – Макрон

Французький президент Емманюель Макрон заявив, що після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським “відкрив двері” для навчання пілотів з України, не уточнивши подробиць.

Про це пише Європейська правда, посилаючись на інтерв’ю Макрона телеканалу TF1.

“Навчання (пілотів) може розпочатися зараз”, – сказав президент Франції, підкресливши, що воно може здійснюватися з “європейськими країнами, які готові” долучитись до нього.

“Гадаю, з американцями зараз ведуться обговорення”, – додав він.

Говорячи про військову допомогу Україні, Макрон наголосив, що стратегія Франції – допомогти Україні організувати контрнаступ у потрібний момент, “щоб вона могла повернути всіх за стіл переговорів на обраних нею умовах і створити для себе міцний мир”.

Говорити конкретніше про домовленості у військовому плані він відмовився, лише зазначивши, що йдеться зокрема про постачання додаткових боєприпасів і підготовку українських підрозділів.