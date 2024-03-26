НАТО розглядають варіант збиття російських ракет

Нота протесту у зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі російською ракетою в неділю буде надіслана в інший спосіб . Це може відбуватися, наприклад, через польського посла в Москві.

Про це RMF FM сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна.

Заступник глави дипломатії, говорячи про Росію, підкреслив, що “ми маємо справу з терористичною, організованою, добре оснащеною зброєю і сучасними технологіями державою”. Це був скоріше навмисний акт, РФ не хотіла нічого провокувати , вони знали, що якщо ракета просунеться далі вглиб Польщі, її зб’ють. Була б контратака.

Планувалося перевірити міцність оборони та пильність польських збройних сил – розповів Шейна.

Шейна визнав, що розглядається питання про збиття ракет, які летять у бік території Північноатлантичного альянсу. В рамках НАТО аналізуються різні концепції, зокрема: щоб такі ракети були збиті, коли вони знаходяться дуже близько до кордону НАТО – але це мало б відбуватися за згодою української сторони та з урахуванням міжнародних наслідків – тоді ракети НАТО вражали б російські ракети поза територією Пакт , – зазначив він.

Не може бути так, щоб агресор щоразу нав’язував нам якісь правила. Він має звикнути до того, що сторона НАТО, сторона демократичних країн, ЄС почнуть задавати певний тон, коли йдеться про вирішення конфлікту в Україні, підкреслив Шейна.

Ми дуже серйозно сприймаємо погрози Путіна. Він показав, що здатен на все. Чого вона досягла, окрім сотень тисяч поранених і загиблих з обох сторін, це те, що Швеція та Фінляндія приєдналися до НАТО. У нас ще один саміт НАТО в липні. Маємо консолідацію країн ЄС, реактивацію Веймарського трикутника, – перерахував він.