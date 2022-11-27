Наступний тиждень може бути дуже важким, зробіть запаси, – Арахамія

З наближенням зими Росія все частіше завдає масованих ракетних ударів по Україні, які несуть не лише руйнування, а й призводять до блекаутів у державі. Прогнозують, що наступного такого удару країна-терористка може завдати уже наступного тижня.

Відтак чим критичнішими можуть бути пошкодження енергетичної інфраструктури, тим тривалішим може бути блекаут. Саме тому українців просять зробити запаси.

“І ми закликаємо кожного додатково подбати про себе та свої родини. Зробіть запас води, їжі тривалого зберігання, зарядіть телефони і павербанки, дізнайтеся, де найближчий «Пункт незламності”, – написав Давид Арахамія.

Наразі ж екстрені служби України та органи влади опрацьовують різні сценарії на випадок чергового масованого удару. Зокрема:

проводять багато тренувань,

відпрацьовують дії енергетиків і критичної інфраструктури.

“Кожен знає, що має робити. Ми готуємося. Готуються військові”, – повідомив Давид Арахамія.