Кримінал

Наслідки російських авіаударів по Харкову (Фото)
10 Червня 2024 20:24

У понеділок, 10 червня, у Харкові пролунали вибухи, російські окупанти вдарили керованими авіаційними бомбами.

Загалом васлідок обстрілу КАБами в Київському та Салтівському районах Харкова постраждали 8 людей: 5 чоловіків та 3 жінки. Пошкоджено 70 гаражів та 22 автівки. 

“Харків. Черговий акт російського терору серед білого дня. Вісім постраждалих цивільних. Дякуємо рятувальникам, які більше години деблокували чоловіка з-під завалів будинку. За нашими даними, людей під завалами більше немає”, – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов. 

Наслідки російських авіаударів по Харкову / Фото: Олег Синєгубов

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