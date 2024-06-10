Наслідки російських авіаударів по Харкову (Фото)

У понеділок, 10 червня, у Харкові пролунали вибухи, російські окупанти вдарили керованими авіаційними бомбами.

Загалом васлідок обстрілу КАБами в Київському та Салтівському районах Харкова постраждали 8 людей: 5 чоловіків та 3 жінки. Пошкоджено 70 гаражів та 22 автівки.

“Харків. Черговий акт російського терору серед білого дня. Вісім постраждалих цивільних. Дякуємо рятувальникам, які більше години деблокували чоловіка з-під завалів будинку. За нашими даними, людей під завалами більше немає”, – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.