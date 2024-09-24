Нардеп-утікач Дмитрук заявив, що його хочуть екстрадувати з Британії

Нардеп Артем Дмитрук, який незаконно втік з України, хоче оскаржувати у суді Лондона запит на свою екстрадицію.

Про це він заявив британському таблоїду The Independent.

Запит на екстрадицію ґрунтується на звинуваченнях у хуліганстві через інцидент, до якого він був причетний у 2020 році, коли намагався силою проникнути на політичну зустріч.

Раніше Дмитрук заявляв, що втік з України через те, що його нібито хотіли ліквідувати.

У мережі також шириться інформація, що нардепа нібито затримали – поки що підтвердити її не вдалося.

У серпні стало відомо про те, що Дмитрук втік до Молдови. Тоді ж йому було оголошено підозру через напад на правоохоронця та військового.

29 серпня Державне бюро розслідувань оголосило Дмитрука в міжнародний розшук.