Кримінал

Нардеп-утікач Дмитрук заявив, що його хочуть екстрадувати з Британії
24 Вересня 2024 20:19
читать на русском →
британія, зрада
Народний депутат Артем Дмитрук / Фото: УНІАН

Нардеп Артем Дмитрук, який незаконно втік з України, хоче оскаржувати у суді Лондона запит на свою екстрадицію.

Про це він заявив британському таблоїду The Independent.

Запит на екстрадицію ґрунтується на звинуваченнях у хуліганстві через інцидент, до якого він був причетний у 2020 році, коли намагався силою проникнути на політичну зустріч.

Раніше Дмитрук заявляв, що втік з України через те, що його нібито хотіли ліквідувати.

У мережі також шириться інформація, що нардепа нібито затримали – поки що підтвердити її не вдалося.

У серпні стало відомо про те, що Дмитрук втік до Молдови. Тоді ж йому було оголошено підозру через напад на правоохоронця та військового.

29 серпня Державне бюро розслідувань оголосило Дмитрука в міжнародний розшук.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
24 Вересня 2024 21:20

Розмір мінімальної зарплати в наступному році не змінюватиметься 
24 Вересня 2024 18:17

“Ми не можемо втомлюватися”: Байден виступив на Генасамблеї ООН
24 Вересня 2024 17:21

Штати невдовзі оголосять черговий пакет воєнної допомоги Україні, – ЗМІ
24 Вересня 2024 16:22

Воїни ГУР звільнили Вовчанський агрегатний завод (відео)
24 Вересня 2024 15:34

Росіяни вдарили авіабомбами по житлових будинках Харкова
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
усі думки