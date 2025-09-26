Найдорожча оренда житла — в Ужгороді, найдешевша — у Харкові: свіжі дані по регіонах України

Аналітики компанії ЛУН оприлюднили статистику середніх цін на оренду однокімнатних квартир у регіонах України станом на вересень 2025 року. Дані також показують динаміку за останні пів року.

Середня ціна оренди квартири станом на вересень 2025 року / Інфографіка ЛУН

Найвищі ціни зафіксовані в Ужгороді — 20 800 грн, що на 15% більше, ніж півроку тому. Слідом іде Львів із середньою ціною 18 700 грн (+12%) та Київ — 18 000 грн (без змін).

Серед обласних центрів Західної України оренда також зросла: в Івано-Франківську — 15 400 грн (+13%), у Тернополі — 11 200 грн, у Рівному — 12 000 грн.

На півдні країни найпомітніше зростання зафіксоване в Одесі: ціни підскочили на 50%, до 12 000 грн. У Миколаєві середня вартість становить 6 000 грн, у Запоріжжі — 5 000 грн.

На сході й півночі ситуація більш контрастна. У Дніпрі оренда зросла на 14% і досягла 12 000 грн, у Харкові — лише 4 500 грн (+13%). У Сумах ціни, навпаки, знизилися на 30% — до 7 000 грн.

У центральних регіонах найбільше подорожчання відзначено у Вінниці: +36%, до 15 000 грн. У Кропивницькому оренда зросла на 23% і становить 8 000 грн, у Полтаві — 10 500 грн (+5%), у Черкасах — 12 000 грн (+20%).

Таким чином, оренда житла в Україні за півроку показала різноспрямовану динаміку: різке зростання в Одесі та Вінниці, стабільність у Києві й падіння в Сумах.