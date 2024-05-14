Найближчими днями ситуація на прикордонні Харківщини може стабілізуватися, – Федоренко

Ситуація на кордоні з Росією на півночі Харківської області може стабілізуватися за кілька днів. На 14 травня там точаться важкі бої.

Про це в етері “Єдиних новин” сказав командир батальйону 92 ОШБр Юрій Федоренко, повідомляє “Суспільне”.

“Зараз точаться важкі бої, але ситуація майже купована. Можна сказати, що в найближчій перспективі кількох днів ситуація буде стабілізована”, — говорить Федоренко.

За словами військового, росіяни продовжують затягувати свій особовий склад, штурмувати живою силою невеликими групами.

“Він намагається затягуватись по посадках та лісопосадках, накопичувати сили, й так готується до подальших штурмових дій. Але маршрути висування Силам оборони на основних напрямках вже відомі, вони взяті під вогневий контроль гарматами та БПЛА”, — каже представник 92-ї бригади.