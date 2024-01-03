Суспільство

Найбільший обмін полоненими з початку російського вторгнення: СБУ показала ексклюзивне відео

3 Січня 2024 20:38
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Обмін військовополоненими у середу, 3 січня, в результаті якого додому повернули 230 українців — це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, повідомляє Служба безпеки України.

«Працюємо над тим, аби виконати доручення президента України і повернути з полону кожного українця!» — зазначається у повідомленні.

СБУ опублікувала ексклюзивні кадри з обміну. На них видно прибуття українців до пункту обміну на автобусах. Їх зустрічали представники України з прапорами та близько десяти автомобілів швидкої допомоги.


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