Найбільша криптобіржа світу припиняє підтримку російського рубля

Криптобіржа Binance з 31 січня припинить підтримувати російський рубль при операціях P2P. Як випливає з повідомлення Binance, це торкнеться, зокрема, таких торговельних пар рубля як тетер, біткоїн, First Digital, Binance Coin, ефір, Binance USD, а також пари рубль — рубль.

Операції стануть недоступні з 2:00 за Києвом 31 січня 2024 року. З цього моменту не можна буде торгувати в режимі P2P — тобто здійснювати операції між користувачами.

Binance запропонувала користувачам здійснювати P2P-торгівлю з російською валютою на платформі CommEX без будь-яких комісій. Для цього потрібно буде підключити свій акаунт на CommEX до облікового запису Binance і перевести активи.