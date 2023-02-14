Надходять подробиці бійки українських та російських футболістів у Туреччині

Гравців російського «Шинника» виселять з турецького готелю після конфлікту з представниками «Миная», повідомляє «Бомбардир».

Джерело підтверджує інформацію, що з’явилася раніше, про бійку між гравцями команди. При поселенні умова «Миная» перед організаторами була, щоб в готелі не було жодної російської команди, але після землетрусу виникли проблеми з готелями. Через це «Шинник» заселили в місце, де був «Минай».

Вказано, один з українських футболістів зробив зауваження росіянину, який некоректно поводив себе стосовно персоналу готелю. Росіянин був напідпитку і поводився по-хамськи. Він не став просити вибачення, і його «просто прибив» футболіст «Миная».

Потім росіянин привів на допомогу одноклубників розбиратись до представників «Миная», і ця розмова знову ж призвела до бійки, яка завершилась перемогою «Миная».

Бійка відбувалась під музику «Допоможе ЗСУ!» Пізніше стало відомо, що росіян виселять з готелю.

Російські Telegram-канали писали з посиланням на гравців «Шинника», що футболісти «Миная» «провокували їх проукраїнськими гаслами» і нібито спеціально готувались до бійки, знаючи про прибуття росіян. Також російське видання вказувало, що постраждали 4 російські футболісти, у них можливі переломи.