Суспільство

Над двома областями України збили понад 15 “Шахедів”
29 Серпня 2024 08:33
читать на русском →
дніпро, дрони, київ
Дрон / AP

Сили ППО збили над Києвом понад 10 російських “Шахедів”, над Дніпропетровською областю знешкодили 5 ворожих дронів.

Про це повідомляє КМВА та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

“На Київ російські безпілотники летіли з території окупованої Херсонщини та курської області РФ ще до опівночі, близько 23:00. На столицю баражуючі боєприпаси заходили хвилями та з різних напрямків.

Повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО було знищено понад десяток ударних дронів ворога (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)”.

Він нагадав, що уламки збитих БпЛА упали в трьох районах: у Голосіївському (падіння уламків на територію житлової забудови, пошкоджені вікна та двері в багатоквартирному будинку), Дніпровському (падіння уламків на територію житлової забудови, без негативних наслідків) та у Деснянському (уламки впали на територію приватного домогосподарства, виникла пожежа у нежитловій будові, яку оперативно ліквідували).

“Інформації щодо потерпілих не надходило”, – підсумував Попко.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі оборонці неба збили над областю 5 “Шахедів”.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
29 Серпня 2024 10:33

Атака на Україну 29 серпня: ППО знищила 60 Шахедів та дві керовані авіаційні ракети
29 Серпня 2024 08:39

ЗСУ атакували дві нафтобази та склад боєприпасів у РФ
29 Серпня 2024 08:33

Над двома областями України збили понад 15 “Шахедів”
29 Серпня 2024 07:09

Дурова звільнили з-під варти
28 Серпня 2024 20:50

Росіяни отруїли річку Сейм на Курщині
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
усі думки