Кримінал

Над Україною збили 59 БпЛА 
21 Жовтня 2024 10:41
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атаки ворога, ппо
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Окупанти здійснили масовану атаку на Україну у ніч на 21 жовтня. 59 дронів було збито силами ППО. 

Про це повідомляють Повітряні сили в Telegram.

Станом на 09:30 радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено 119 засобів повітряного нападу противника, серед яких одна балістична ракета “Іскандер-М”, дві керовані авіаційні ракети Х-31П та Х-35, а також 116 ворожих БпЛА, запущених з територій Росії. Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.

Підтверджено збиття 59 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях.

45 російських безпілотників – локаційно втрачено. Є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України.

В повітряному просторі України досі лишається до 10-ти ворожих БпЛА. Бойова робота триває.


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