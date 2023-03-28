Над Києвом сили ППО збили 12 “шахедів”

Ввечері 27 березня під час повітряної тривоги ворог атакував Київ “шахедами”, вибухи було чутно у двох районах міста. Силам ППО вдалося збити усі дрони, проте уламки впали на нежитлове приміщення і спричинили пожежу. Про це повідомляє місцева влада.

Звуки вибухів у столиці почали лунати близько 23:30. Перед цим Київська обласна військова адміністрація попередила про атаку ворожих дронів і роботу протиповітряної оборони та закликала перебувати в укриттях.

О 23:49 мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram, що вибухи прогриміли в Оболонському та Святошинському районах столиці.

“Вибухи в столиці, попередньо — в Оболонському та Святошинському районах. Всі служби слідують на місце. Подробиці – згодом”, – написав Кличко.

Опівночі Кличко повідомив про пожежу в магазині у Святошинському районі.

“У Святошинському районі палає приміщення магазину. Інформацію щодо потерпілих уточнюємо”, – написав Кличко.

За даними станом на 00:20 постраждалих унаслідок вибуху і пожежі в Святошинському районі немає.

“Пожежно-рятувальні служби працюють на місці пожежі після вибуху і загоряння будівлі в Святошинському районі столиці. Постраждалих, попередньо, немає”, – написав Кличко.

Після локалізації пожежі постраждалих також не виявили.

А начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що ППО збила всі ворожі цілі, а пожежа в Святошинському районі виникла внаслідок падіння уламків.

“Країна-терорист знову запустила свої БПЛА Shahed в напрямку столиці. За попередньою інформацією, силами нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено всі ворожі цілі. Зафіксовано падіння уламків БПЛА в Святошинському районі Києва, внаслідок чого виникло загоряння у нежитловому приміщенні”, – розповів Попко.

У ДСНС уточнили, що внаслідок ворожої атаки у 3-поверховій адміністративній будівлі відбулося руйнування будівельних конструкцій на площі 200 кв.м. Також виникла пожежа у двох осередках, загальною площею 70 кв.м, яку вогнеборці оперативно ліквідували.

На місці події загалом працювало 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 50 осіб особового складу.

Станом на 07:00 у КМВА заявили, що сили ППО збили 12 “шахедів”.

“Оновлення інформації щодо атаки баражуючими боєприпасами Shahed на столицю. Сукупно, усіма силами протиповітряної оборони в районі повітряного простору Києва було виявлено і знищено ворожих 12 БПЛА цього типу!” – сказав Сергій Попко, начальник КМВА.