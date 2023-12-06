Суспільство

Над Дніпровським районом збили керовану авіаційну ракету 6 грудня військові ПК “Схід” у небі над Дніпровським районом знищили керовану авіаційну ракету. Про це повідомили в Повітряному командуванні “Схід”. За повідомленням на сторінці Повітряного командування, знищена ракета типу Х-59.



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