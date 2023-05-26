Кримінал

Над Дніпропетровщиною збито щонайменше 5 ракет та 6 “шахедів”

26 Травня 2023 07:57
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ракетний удар, дніпро

Дніпро цієї ночі атакували ракетами та дронами, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Серйозних руйнувань зазнало транспортне підприємство.

“У приватному домоволодінні виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджено 2 будинки та авто. Зайнялося і на двох приватних підприємствах. Вогонь рятувальники приборкали”, – заявив глава області.

Також постраждала заправка, на якій травмовано працівника.

“Попередньо тільки військові з ПвК “Схід” цієї ночі над областю збили 5 крилатих ракет та 6 «Шахедів»”, – повідомив Лисак.


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Над Дніпропетровщиною збито щонайменше 5 ракет та 6 “шахедів”
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