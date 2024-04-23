Суспільство

Над Дніпропетровщиною збили російський безпілотник

23 Квітня 2024 21:05
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Збитий російський безпілотник "Орлан-10" / Фото: ДПСУ

В небі над Дніпропетровщиною збили російський безпілотник.

Про це повідомила пресслужба ПвК “Схід”.

“Близько 20:00 російський БпЛА “Орлан-10” збили в Дніпровському районі Дніпропетровської області”, – йдеться у повідомленні.


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