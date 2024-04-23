В небі над Дніпропетровщиною збили російський безпілотник.
Про це повідомила пресслужба ПвК “Схід”.
“Близько 20:00 російський БпЛА “Орлан-10” збили в Дніпровському районі Дніпропетровської області”, – йдеться у повідомленні.
В небі над Дніпропетровщиною збили російський безпілотник.
Про це повідомила пресслужба ПвК “Схід”.
“Близько 20:00 російський БпЛА “Орлан-10” збили в Дніпровському районі Дніпропетровської області”, – йдеться у повідомленні.
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