Над Брянською областю в РФ збили безпілотник

У ніч на 29 січня у Росії нібито збили безпілотник.
Про це повідомляє Міноборони РФ у Telegram
Протиповітряна оборона РФ нібито знищила безпілотник над Брянською областю.
У ніч на 29 січня у Росії нібито збили безпілотник.
Про це повідомляє Міноборони РФ у Telegram
Протиповітряна оборона РФ нібито знищила безпілотник над Брянською областю.
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