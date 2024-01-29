Суспільство

Над Брянською областю в РФ збили безпілотник У ніч на 29 січня у Росії нібито збили безпілотник. Про це повідомляє Міноборони РФ у Telegram Протиповітряна оборона РФ нібито знищила безпілотник над Брянською областю.



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