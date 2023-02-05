Політика

Набула чинності заборона завозити нафтопродукти до ЄС з Росії

5 Лютого 2023 16:21
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росія, нафта, єс

Заборона на імпорт до Євросоюзу нафтопродуктів із РФ, зокрема бензину, дизеля, гасу, нафти й мазуту, набула чинності в неділю, 5 лютого.

Про це повідомляє “Європейська правда“.

Підставою для обмежень стали санкції, затверджені 27 країнами-членами в червні минулого року у відповідь на агресивну війну Росії проти України.

Євросоюз погодив ембарго на морські поставки нафти й нафтопродуктів з Росії ще 3 червня 2022 року. Початок дії положення відкладався. У підсумку ембарго на морські поставки російської нафти в країни Євросоюзу почало діяти 5 грудня 2022 року.

 Виняток було зроблено для Болгарії, а також під санкції не потрапили поставки трубопроводом “Дружба”. Обмеження поки що діють до 1 липня.

Наприкінці листопада 2022 року країни ЄС остаточно схвалили заборону на морські поставки нафтопродуктів із РФ із 5 лютого 2022 року. Виняток зроблено для Софії та Загреба. До кінця 2023 року вони можуть і надалі закуповувати газойль. Прага також може поки що купувати російське дизпаливо.

Передбачено перехідний період у 55 днів для суден, що перевозять російські нафтопродукти, які було придбано і завантажено до 5 лютого 2023 року і розвантажено до 1 квітня 2023 року.

З 5 лютого також набув чинності механізм визначення граничних цін щодо морських перевезень російської нафти в треті країни. Було встановлено поріг, за якого або нижче за який постачальники нафтопродуктів з Росії звільнені від заборони на їхнє транспортування в треті країни морським шляхом, а також на “технічну допомогу, брокерські послуги, фінансування або фінансову допомогу”.

Гранична ціна на рівні 45 доларів за барель встановлена на нафтопродукти, що торгуються зі знижкою до сирої нафти. До цієї категорії належить, приміром, мазут. Друга гранична ціна – на рівні 100 доларів за барель – стосується нафтопродуктів високої переробки, що торгуються з премією до сирої нафти. До цієї групи належать бензин і дизельне пальне.

На міжнародних біржах барель дизельного пального з поставкою в Європу до заборони торгувався приблизно в районі 100-120 євро.


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