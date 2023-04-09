На Запоріжжі знищено 15 баз росіян, – Федоров

Мер Мелітополя Іван Федоров нарахував за два тижні 15 знищених розташувань росіян на окупованих територіях Запорізької області.

“Протягом двох останніх тижнів спостерігаємо інтенсифікацію вибухів на ворожих військових базах і посилення розправи над зрадниками.В області за два тижні знищено понад 15 розташувань окупантів, 7 із них безпосередньо Мелітополі”, – розповів Федоров у ефірі телемарафону.

За словами Федорова, двічі “щось траплялося” на аеродромі і тричі на локомотивному депо.

Інші у Федорівці, Веселому, поблизу Токмака, Верхнього Токмака, Мирного, Молочанська.