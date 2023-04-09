Суспільство

На Запоріжжі знищено 15 баз росіян, – Федоров

9 Квітня 2023 15:02
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федоров, Запорізька область, окупанти

Мер Мелітополя Іван Федоров нарахував за два тижні 15 знищених розташувань росіян на окупованих територіях Запорізької області.

“Протягом двох останніх тижнів спостерігаємо інтенсифікацію вибухів на ворожих військових базах і посилення розправи над зрадниками.В області за два тижні знищено понад 15 розташувань окупантів, 7 із них безпосередньо Мелітополі”, – розповів Федоров у ефірі телемарафону.

За словами Федорова, двічі “щось траплялося” на аеродромі і тричі на локомотивному депо.

Інші у Федорівці, Веселому, поблизу Токмака, Верхнього Токмака, Мирного, Молочанська.


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