На Запоріжжі ліквідовано начальника штабу батальйону “Шторм.Осетія”

На тимчасово окупованій території Запорізької області 29 грудня 2024 року розвідники підрозділу активних дій ГУР МО України “Кракен” провели успішну операцію, знищивши начальника штабу батальйону “Шторм.Осетія” (штурмовий підрозділ у складі 429-го мотострілецького полку ЗС РФ) Сергія “Кама” Мєльнікова та його водія.

За інформацією ГУР, воєнні розвідники здобули оперативні дані про маршрут і графік пересування Мєльнікова. Отримані відомості дозволили аеророзвідникам підготувати FPV-засідку для знищення окупантів.

Під час операції оператори дронів спочатку налякали водія автомобіля УАЗ “Патріот”, в якому перебували російські військові. Переляканий водій різко змінив напрямок руху, що призвело до того, що машина злетіла в кювет. У цей момент по автомобілю завдали точного удару дроном-камікадзе.

Обох окупантів було ліквідовано.