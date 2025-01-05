Політика

На Запоріжжі ліквідовано начальника штабу батальйону “Шторм.Осетія”
5 Січня 2025 11:58
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гур
Сергій Мєльніков / Фото ГУР

На тимчасово окупованій території Запорізької області 29 грудня 2024 року розвідники підрозділу активних дій ГУР МО України “Кракен” провели успішну операцію, знищивши начальника штабу батальйону “Шторм.Осетія” (штурмовий підрозділ у складі 429-го мотострілецького полку ЗС РФ) Сергія “Кама” Мєльнікова та його водія.

За інформацією ГУР, воєнні розвідники здобули оперативні дані про маршрут і графік пересування Мєльнікова. Отримані відомості дозволили аеророзвідникам підготувати FPV-засідку для знищення окупантів.

Під час операції оператори дронів спочатку налякали водія автомобіля УАЗ “Патріот”, в якому перебували російські військові. Переляканий водій різко змінив напрямок руху, що призвело до того, що машина злетіла в кювет. У цей момент по автомобілю завдали точного удару дроном-камікадзе.

Обох окупантів було ліквідовано.


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