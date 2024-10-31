Економіка

На Закарпатті запрацюють нові пункти пропуску з Угорщиною та Румунією
31 Жовтня 2024 08:05
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кордон
Контрольно-пропускний пункт "Чоп-Захонь" / Фото: Закарпатська митниця

Найближчим часом на кордоні з Угорщиною розпочне роботу контрольно-пропускний пункт “Лужанка”, призначений для проїзду вантажівок, що має розвантажити основний вантажний пункт “Чоп-Захонь”.

Наступного року планують розпочати будівництво нового пункту “Біла Церква” на кордоні з Румунією, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Крім того, ще цього року відкриють КПП “Велика Паладь” для пасажирського транспорту. Також на Закарпатті передбачено реконструкцію терміналів КПП “Ужгород” для розмежування вантажного і пасажирського транспорту, що підвищить пропускну здатність для вантажівок на 30%.


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