Кримінал

На Закарпатті шахрай ошукав дружину військовополоненого на понад 10 тисяч доларів: що вирішив суд
4 Лютого 2025 15:17
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Засуджений за шахрайство на Закарпатті / Фото: Поліція Закарпаття
Засуджений за шахрайство на Закарпатті / Фото: Поліція Закарпаття

Суд визнав винним 37-річного шахрая, який ошукав дружину військовополоненого на 10,5 тисяч доларів. Чоловік пообіцяв допомогти у звільненні її чоловіка з полону, переконавши жінку у своїх зв’язках у РФ, але після отримання грошей зник.

Про це повідомили в поліції Закарпаття.

До поліції дружина українського військового, який потрапив у полон, звернулася у березні минулого року. Жінка розповіла, що малознайомий чоловік пообіцяв їй свою допомогу у звільненні її чоловіка з російського полону.

“Фігурант скористався вразливим станом жінки та запевнив її, що має достатньо зв’язків на території РФ, аби посприяти визволенню захисника з полону. За “повернення чоловіка додому» потерпіла передала шахраєві 10,5 тисяч доларів. Після отримання грошей зловмисник зник і перестав виходити на зв’язок”, – розповіли в поліції.

Після затримання 37-річного підозрюваного – раніше судимого жителя Тячівського району – помістили до слідчого ізолятора, де він перебував весь період досудового розслідування.

Суд визнав закарпатця винним у скоєнні шахрайства, вчиненого у великих розмірах. Вирок – 6 років та 8 місяців позбавлення волі.


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