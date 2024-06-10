На Вінниччині чоловікові, який перешкоджав діяльності військових формувань оголосили про підозру

30-річного чоловіка підозрюють у тому, що він перешкоджав діяльності військових формувань. На створеному ним Telegram-каналі зловмисник повідомляв, де представники ТСЦ та СП проводять мобілізаційні заходи.

Як повідомили на Facebook-сторінці Управління СБУ у Вінницькій області, 30-річний підприємець з Хмільника ігнорував призов на військову службу і закликав українців ухилятися від мобілізації. Він створив та адміністрував Telegram-канал, в якому “дискредитував законну діяльність Збройних Сил України та інших військових формувань у період дії воєнного стану”, йдеться у повідомленні.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Покарання за таке порушення — до восьми років ув’язнення.