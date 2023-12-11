На війні загинув український актор Андрій Павленко

Помер актор та режисер, військовослужбовець ЗСУ Андрій Павленко.

Про це повідомила його дружина, акторка Дарія Орєхова.

«Війна нікого не шкодує …війна забирає наших рідних і коханих! Війна забрала Андрія Павленка», — написала вона.

Як зазначає «Детектор медіа», Андрій Павленко знімався в таких стрічках, як «Жіночий лікар», «Лист очікування», «Дев’ять життів Нестора Махна», «Пристрасті за Чапаєм», «Перевертень у погонах», «Фото на документи», «Сашка», «1941» та інших.

У чоловіка залишилось двоє дітей.

Актор Олесь Каціон зазначив, що Павленко був «актором, режисером-документалістом, військовослужбовцем ЗСУ, люблячим батьком та справжнім патріотом України».

«Це жахливе потрясіння для всіх, хто його знав», — додав він.